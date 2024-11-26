Су-25 нанесли удары по бронетехнике ВСУ в Курской области

Кроме того, ведомство опубликовало видеоролик, где показано, как самолёт готовится к вылету, а также демонстрируется его полёт. Хорошо видно, как лётчик выполняет манёвры, а затем осуществляет ракетный залп. Также показано, как после выполнения задания он возвращается на аэродром вылета.