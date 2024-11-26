Су-25 нанесли удары по бронетехнике ВСУ в Курской области

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике, опорному пункту и личному составу подразделений ВСУ в приграничных районах Курской области. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот», — говорится в сообщении.
Отмечается, что после применения средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
«В результате боевого применения уничтожены замаскированная бронированная техника, опорный пункт и личный состав ВСУ. После вылетов, специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету», — уточнили в МО РФ.
Кроме того, ведомство опубликовало видеоролик, где показано, как самолёт готовится к вылету, а также демонстрируется его полёт. Хорошо видно, как лётчик выполняет манёвры, а затем осуществляет ракетный залп. Также показано, как после выполнения задания он возвращается на аэродром вылета.