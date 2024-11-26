Снайперы сорвали ротацию ВСУ на Запорожском направлении

«Десантники долго выслеживали перемещения противника, вычислили их график ротации и прибытия такелажников с боеприпасами и продовольствием. Затем было принято решение на устройство засады и уничтожения пехоты ВСУ», — говорится в сообщении МО РФ.
В ведомстве отметили, что после того, как группа заметила передвижение противника, было принято решение о ликвидации украинских боевиков. Дистанция до цели составляла более километра.
«Первым выстрелом, с дистанции более 1000 метров уничтожается противник. Далее снайперская пара оперативно меняет огневую позицию и продолжает вести прицельный огонь. После понесенных потерь такелажники ВСУ и ротационная смена не смогли осуществить мероприятия по замене и доставке боеприпасов с продовольствием», — говорится в сообщении.