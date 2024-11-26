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Снайперы сорвали ротацию ВСУ на Запорожском направлении

КУРСК, 26 ноя — РИА Новости. Снайперские пары Ставропольского гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка Новороссийского горного соединения ВДВ группировки войск «Днепр» сорвали ротацию ВСУ на запорожском направлении в районе населенного пункта Орехов, сообщил журналистам в министерстве обороны России.

Источник: © РИА Новости

«Десантники долго выслеживали перемещения противника, вычислили их график ротации и прибытия такелажников с боеприпасами и продовольствием. Затем было принято решение на устройство засады и уничтожения пехоты ВСУ», — говорится в сообщении МО РФ.

В ведомстве отметили, что после того, как группа заметила передвижение противника, было принято решение о ликвидации украинских боевиков. Дистанция до цели составляла более километра.

«Первым выстрелом, с дистанции более 1000 метров уничтожается противник. Далее снайперская пара оперативно меняет огневую позицию и продолжает вести прицельный огонь. После понесенных потерь такелажники ВСУ и ротационная смена не смогли осуществить мероприятия по замене и доставке боеприпасов с продовольствием», — говорится в сообщении.