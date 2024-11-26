Танк Т-80 с «царь-мангалом» и цепями помог штурмовикам взять опорпункт ВСУ

«Как вы можете увидеть, наварен “царь-мангал” (защитные сооружения на броне — ред.), установлены цепи спереди, сзади, решётки, также устанавливаются РЭБ, противоминный колейный трал», — рассказал о танке командир взвода с позывным «Уфа».