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Танк Т-80 с «царь-мангалом» и цепями помог штурмовикам взять опорпункт ВСУ

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Военнослужащие экипажа танка Т-80 мотострелкового соединения группировки войск «Восток» поразили опорный пункт ВСУ, облегчив наступление штурмовых групп на южнодонецком направлении, танк сильно доработан для защиты от вооружений противника, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Как вы можете увидеть, наварен “царь-мангал” (защитные сооружения на броне — ред.), установлены цепи спереди, сзади, решётки, также устанавливаются РЭБ, противоминный колейный трал», — рассказал о танке командир взвода с позывным «Уфа».

Отмечается, что танкисты выдвинулись на огневую позицию на дистанцию прямого выстрела и отработали по позициям противника 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами.

Они уничтожили пулемётные точки и укрепления, обеспечив таким образом огневую поддержку наступающим группам пехоты. Стрельба велась на дистанцию до 800 метров, причем российским танкистам постоянно мешали FPV- дроны противника.

«Проделаны проходы в минно-взрывных заграждениях противника, а также поражены огневые средства и личный состав вооруженных сил Украины», — добавил «Уфа».