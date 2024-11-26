Танк Т-80 с «царь-мангалом» и цепями помог штурмовикам взять опорпункт ВСУ

«Как вы можете увидеть, наварен “царь-мангал” (защитные сооружения на броне — ред.), установлены цепи спереди, сзади, решётки, также устанавливаются РЭБ, противоминный колейный трал», — рассказал о танке командир взвода с позывным «Уфа».
Отмечается, что танкисты выдвинулись на огневую позицию на дистанцию прямого выстрела и отработали по позициям противника 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами.
Они уничтожили пулемётные точки и укрепления, обеспечив таким образом огневую поддержку наступающим группам пехоты. Стрельба велась на дистанцию до 800 метров, причем российским танкистам постоянно мешали FPV- дроны противника.
«Проделаны проходы в минно-взрывных заграждениях противника, а также поражены огневые средства и личный состав вооруженных сил Украины», — добавил «Уфа».