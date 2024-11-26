Военнослужащие на СВО получат новые сухпайки

«В настоящее время проводим испытания обновлённого индивидуального рациона питания — норма номер 7. В этих пайках переработали технологию приготовления, в том числе улучшили ассортимент. Переупаковали практически все блюда в полимерную упаковку», — сказал Демидов в видеоролике Минобороны РФ.
По его словам, полимерная упаковка практически не подвержена деформациям и повреждениям. Еда в ней хранится 24 месяца и её удобно носить и просто утилизировать.
Также в наборы вошла и другая новинка — беспламенный химический разогреватель. Он представляет собой пакет со смесью, который нужно открыть и поместить туда еду в упаковке, добавить 100 граммов воды и загерметизировать с помощью клейкого слоя на краю пакета. Затем блюдо в течение пяти минут нагреется до 65 градусов.
«Это удобно, становится разогрев малозаметным, в том числе, для тепловизоров. Удобно, быстро, не надо ничего жечь», — добавил Демидов.
Испытания, по его словам, проходят в пяти воинских частях в зоне СВО.
Как рассказали в МО РФ, новая упаковка позволяет сбрасывать еду с квадрокоптеров, а сами продукты стали более калорийными.
После завершения испытаний индивидуальные рационы питания будут выдаваться военнослужащим, которые выполняют различные задачи в местах, где затруднена организация горячего питания, уточнили в ведомстве.