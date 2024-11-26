Военнослужащие на СВО получат новые сухпайки

Также в наборы вошла и другая новинка — беспламенный химический разогреватель. Он представляет собой пакет со смесью, который нужно открыть и поместить туда еду в упаковке, добавить 100 граммов воды и загерметизировать с помощью клейкого слоя на краю пакета. Затем блюдо в течение пяти минут нагреется до 65 градусов.