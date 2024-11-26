«МККК готов оказать поддержку властям в качестве нейтрального посредника, если между сторонами будет достигнуто соглашение о новой репатриации», — сообщили в офисе МККК.
Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия делает все возможное для возвращения россиян с Украины, такие переговоры продолжаются по определенным каналам.
В прошлую пятницу уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о возвращении в РФ с Украины 46 жителей Курской области, которые в августе были вывезены украинскими вооруженными формированиями после нападения на регион. В субботу их привезли в Курск.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 35 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.