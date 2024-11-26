Силы ПВО за ночь сбили 39 украинских беспилотников над семью регионами

Уточняется, что над территорией Ростовской области уничтожено 24 БПЛА, пять — над территорией Брянской области, три — над территорией Белгородской области, три — над территорией Курской области, один — над территорией Орловской области, один — над территорией Воронежской области и два — над территорией Крыма.