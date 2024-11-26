Силы ПВО за ночь сбили 39 украинских беспилотников над семью регионами

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 39 украинских БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении.
Уточняется, что над территорией Ростовской области уничтожено 24 БПЛА, пять — над территорией Брянской области, три — над территорией Белгородской области, три — над территорией Курской области, один — над территорией Орловской области, один — над территорией Воронежской области и два — над территорией Крыма.