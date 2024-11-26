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В Ростовской области в ночь на 26 ноября силы РЭБ сбили больше 20 беспилотников

Силы радиоэлектронной борьбы уничтожили 24 беспилотника над Ростовской областью.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области силы радиоэлектронной борьбы отразили массовую атаку беспилотников. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Массовая атака произошла в ночь на 26 ноября.

Всего за ночь в Ростовской области силы РЭБ уничтожили 24 беспилотных летательных аппаратов. Так, БПЛА были сбиты в районе Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда.

— Пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано, — заверил врио губернатора Ростовской области.