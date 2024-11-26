В Геленджике увеличены единовременные выплаты для участников СВО

С 15 октября в Краснодарском крае была увеличена единовременная выплата участникам СВО до 1,5 млн руб., федеральная выплата составляет 400 тыс. руб. Также на Кубани действует более 30 мер поддержки для ветеранов и семей участников спецоперации, в том числе освобождение от оплаты за детский сад, бесплатное питание детей-школьников, приоритет для поступления ребенка в вуз, сертификат на курортное лечение, частичная компенсация расходов на газификацию и ремонт жилья.