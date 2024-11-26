Киевский режим снова пытался атаковать Крым: силы ПВО сбили два беспилотника

В ночь на вторник, 26 ноября, средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата над Крымом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
Ночью киевский режим пытался совершить террористическую атаку по российским объектам. Для этого украинские военные использовали беспилотники самолетного типа. Средства ПВО перехватили и уничтожили 39 дронов.
Два из них нейтрализовали над Крымом. Кроме того, над Ростовской областью сбили 24 беспилотника, над Брянской — пять, над Белгородской и Курской — по три, а над Орловской и Воронежской — по одному.