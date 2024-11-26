Российские военные нанесли удар по наемникам в Житомирской области

Лебедев перечислил и другие пораженные объекты: в Одесской области удары наносились по портам Белгород-Днестровска и Ильичевска, в Киеве и пригороде — по пунктам временной дислокации ВСУ, производству беспилотников и ремонтному цеху, в Ровенской области поражены энергоструктура, логистический узел, личный состав и орудия ВСУ. В Староконстантинове в Хмельницкой области целями были военный аэродром и склад, а в Тернопольской области — инфраструктура, полигон и место хранения военной техники. Кроме того, в городе частично пропал свет, добавил собеседник агентства.