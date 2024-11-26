МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по целям в нескольких областях Украины, в частности в Житомирской области они поразили пункт размещения иностранных наемников, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«А ночью сегодня били Житомир и область: по пунктам временной дислокации», — рассказал он.
По его словам, там базировались наемники из Латинской Америки.
Лебедев перечислил и другие пораженные объекты: в Одесской области удары наносились по портам Белгород-Днестровска и Ильичевска, в Киеве и пригороде — по пунктам временной дислокации ВСУ, производству беспилотников и ремонтному цеху, в Ровенской области поражены энергоструктура, логистический узел, личный состав и орудия ВСУ. В Староконстантинове в Хмельницкой области целями были военный аэродром и склад, а в Тернопольской области — инфраструктура, полигон и место хранения военной техники. Кроме того, в городе частично пропал свет, добавил собеседник агентства.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.