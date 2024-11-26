«Крымский беспилотник» испытал дрон с огнеметом «Горыныч 2.0»

«Модель “Горыныч 2.0” разрабатывали в течение нескольких месяцев наши крымские специалисты. Беспилотник выбрасывает мощную струю зажигательной смеси, огнемет может быть применен множество раз. Дроны заполняются всевозможной различной смесью, от модернизации которой зависит конечное применение. В принципе, варианты применения данного устройства практически не ограничены», — сказал он.