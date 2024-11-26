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«Крымский беспилотник» испытал дрон с огнеметом «Горыныч 2.0»

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Центр компетенций «Крымский беспилотник» при поддержке «Барс-Сармат» успешно провел испытания нового дрона с огнеметом «Горыныч 2.0». Об этом ТАСС сообщил основатель центра и куратор всероссийского проекта «Архангел» Виталий Романов.

«Модель “Горыныч 2.0” разрабатывали в течение нескольких месяцев наши крымские специалисты. Беспилотник выбрасывает мощную струю зажигательной смеси, огнемет может быть применен множество раз. Дроны заполняются всевозможной различной смесью, от модернизации которой зависит конечное применение. В принципе, варианты применения данного устройства практически не ограничены», — сказал он.

Среди целей применения этой модели — поражение беспилотников со связью «Старлинк» и оптоволоконным кабелем путем деформации стеклопластиковых и других элементов конструкции, повреждение оптоволоконных каналов связи, разминирование, плановый поджог поверхности земли, стационарных и мобильных объектов.

Как пояснил Романов, при модернизации смеси, технических характеристик и носителя устройства варианты применения возрастают.

Ранее сообщалось о начале формирования в Запорожской области подразделения нового типа «Барс-Сармат». Основными его задачами стали боевая апробация разработанных в инициативном порядке предприятиями оборонной промышленности и «народного ВПК» образцов вооружения.

Всероссийский проект «Архангел» образован группой энтузиастов в 2022 году вскоре после начала СВО. По словам Романова, за время существования центров подготовки свыше 2 тыс. россиян прошли обучение для работы пилотами и инструкторами.