В Екатеринбурге построят госпиталь для бойцов СВО

В Екатеринбурге через два года начнут строить госпиталь для раненых бойцов СВО на 600 коек. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на депутата Госдумы Андрея Альшевских.
Парламентарий поинтересовался судьбой медицинского учреждения в Минобороны, и получил ответ, где указано, что ведомство не отказывается от проекта по возведению госпиталя.
Строительство начнется не ранее 2026 года после проведения всех проектно-изыскательных работ, которые стартуют в будущем году.
Отметим, что в Екатеринбурге и Свердловской области действуют федеральные и региональные меры поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей.