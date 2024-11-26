Украинские военные около 90 раз обстреляли Белгородскую область за сутки

БЕЛГОРОД, 26 ноя — РИА Новости. Украинские военные порядка 90 раз обстреляли и атаковали с использованием беспилотников 8 районов Белгородской области за прошедшие сутки, один мирный житель погиб, еще один пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувшие сутки 20 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины — 71 снарядом и 18 беспилотниками. За отчетный день повреждены семь многоквартирных домов, 6 частных домовладений, два социальных и один коммерческий объекты, нежилое здание и 13 транспортный средств.
«В Борисовском районе сёла Байцуры и Грузское атакованы 2 дронами-камикадзе… Над Валуйским муниципальным округом системой ПВО сбиты 4 БПЛА… В Волоконовском районе хутор Старый подвергся артиллерийскому обстрелу, в ходе которого было выпущено 19 боеприпасов. Без последствий. В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено, Дроновка, Пороз и Почаево выпущены 17 боеприпасов в ходе трёх обстрелов и 2 БПЛА», — написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по четырем населенным пунктам выпущены 14 боеприпасов и совершены атаки двумя беспилотниками. Город Губкин атакован одним дроном. В Краснояружском районе по четырем населенным пунктам выпущено 8 артиллерийских снарядов, а также совершены атаки пятью БПЛА.
«В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Муром, Новая Таволжанка и хутору Мухин выпущены 13 боеприпасов в ходе трёх обстрелов и нанесены удары с помощью 2 БПЛА, один из которых сбит. В городе Шебекино в результате атаки ВСУ погиб мирный житель. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков. Один мирный житель ранен: мужчина госпитализирован в городскую больницу № 2 г. Белгорода в состоянии средней степени тяжести», — заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.