Украинские военные около 90 раз обстреляли Белгородскую область за сутки

«В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Муром, Новая Таволжанка и хутору Мухин выпущены 13 боеприпасов в ходе трёх обстрелов и нанесены удары с помощью 2 БПЛА, один из которых сбит. В городе Шебекино в результате атаки ВСУ погиб мирный житель. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков. Один мирный житель ранен: мужчина госпитализирован в городскую больницу № 2 г. Белгорода в состоянии средней степени тяжести», — заявил губернатор.