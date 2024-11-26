В Тернопольской области повредили объект критической инфраструктуры

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поражен в ночь на вторник в Тернопольской области на западе Украины, в ряде населенных пунктов наблюдаются перебои с электричеством, сообщает Тернопольская областная военная администрация.
«Во время ночной атаки БПЛА повредили один из объектов критической инфраструктуры. На месте работают пожарные и полиция», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.
В Тернополе ит других населенных пунктах области отсутствует стабильное электроснабжение, добавили в публикации.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда — по всей стране.