На юге Волгограда ночью была объявлена воздушная опасность

Воздушную опасность объявляли ночью на юге Волгограда. Эту новость горожане активно обсуждают в городских пабликах и анонимных телеграм-каналах. Гудели сирены и на крупнейшем предприятии химической промышленности Волгограда — заводе «Каустик».
«Действительно, сегодня ночью была объявлена воздушная опасность, — рассказали корреспонденту “Волгоградской правды.ру” в пресс-службе предприятия. — При этом весь сменный персонал оставался на своих рабочих местах, исполнял свои профессиональные обязанности. Доступ на промплощадку был ограничен утром только для тех сотрудников, которые не задействованы непосредственно в регулировании работы оборудования цехов».
Представители предприятия добавили, что к 8 утра 26 ноября все сотрудники приступили к работе в штатном режиме.
Тем временем Минобороны РФ сообщило о том, что во вторник, 26 ноября, российские системы ПВО перехватили 39 украинских беспилотников, из них 24 сбили над Ростовской областью, остальные над Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской областями и над территорией Республики Крым.