На юге Волгограда ночью была объявлена воздушная опасность

«Действительно, сегодня ночью была объявлена воздушная опасность, — рассказали корреспонденту “Волгоградской правды.ру” в пресс-службе предприятия. — При этом весь сменный персонал оставался на своих рабочих местах, исполнял свои профессиональные обязанности. Доступ на промплощадку был ограничен утром только для тех сотрудников, которые не задействованы непосредственно в регулировании работы оборудования цехов».