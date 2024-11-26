Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец из Подпорожья погиб в зоне СВО

Жители Подпорожского района Ленобласти проводят в последний путь земляка Михаила Остова, погибшего в ходе спецоперации.

Михаил Остов погиб 13 мая на Купянском направлении. Ему было 40 лет.

Церемония прощания пройдет в Подпорожском КДК 27 ноября, боец будет похоронен на гражданском кладбище в Подпорожье (Варбеги).

У Михаила осталась семья: мать, сын, сестра и брат.