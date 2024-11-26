В Омской области увеличили выплаты за содействие к заключению контракта с Минобороны

В соответствии с документом, в Омской области увеличивается сумма гражданам, «оказавшим содействие в привлечении граждан к заключению контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ».
В период с 25 ноября по 20 декабря 2024 года размер данной выплаты составит 50 тысяч рублей. Отметим, что ранее омичам выплачивали по 5 тысяч рублей.
Мера поддержки действует до 31 декабря 2024 года.
Добавим, что накануне, 25 ноября 2024 года, губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал указ об увеличении единовременной выплаты заключившим контракт с Минобороны России. Теперь сумма выплаты составляет 1,2 млн рублей. Указ действует до 20 декабря 2024 года.