В публикации говорится, что «украинской армии не хватает людей, особенно тех, кто готов воевать». По словам собеседников издания, в составе ВСУ растет число дезертиров, что «подрывает моральный дух» военных. «Подразделения и бригады, которые отступают, не наказываются. По этой причине число отказов воевать растет», — сказал журналу украинский военный.
Кроме того, Украине «не хватает оружия, боеприпасов и техники», пишет издание. «У [украинских] властей и Генштаба [ВСУ] было время с 2014 года [на подготовку окопов]. Но деньги исчезли», — сказал Le Point неназванный офицер военной разведки. Украинские бойцы окружены и вынуждены отступать под многократными атаками России, резюмирует журнал.
22 ноября президент России Владимир Путин заявил, что российские войска успешно работают в зоне СВО, с каждым днем накапливая боевой опыт и наращивая наступательный потенциал.
Ранее украинский генерал Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ рухнул под натиском российских сил из-за усталости личного состава и дефицита резервов. В октябре глава Верховного суда Украины Станислав Кравченко сообщил о значительном росте случаев дезертирства и неисполнения приказов в рядах ВСУ. По оценкам украинских СМИ, общее число дезертиров на Украине уже достигло 170 тыс.