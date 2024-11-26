Le Point: украинский фронт рушится из-за продвижения РФ

В публикации говорится, что «украинской армии не хватает людей, особенно тех, кто готов воевать». По словам собеседников издания, в составе ВСУ растет число дезертиров, что «подрывает моральный дух» военных. «Подразделения и бригады, которые отступают, не наказываются. По этой причине число отказов воевать растет», — сказал журналу украинский военный.