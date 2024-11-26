ВСУ потеряли до 485 военных в зоне ответственности группировки «Юг»

По данным ведомства, отражены три контратаки формирований 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ. «Потери противника составили до 485 военнослужащих, бронетранспортер, боевая бронированная машина и два автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов», — сообщили в Минобороны.