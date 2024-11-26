Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ потеряли до 485 военных в зоне ответственности группировки «Юг»

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили три атаки, ВСУ потеряли до 485 военнослужащих, бронетранспортер, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 23-й, 54-й механизированных, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Дачное и Славянск Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, отражены три контратаки формирований 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ. «Потери противника составили до 485 военнослужащих, бронетранспортер, боевая бронированная машина и два автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов», — сообщили в Минобороны.