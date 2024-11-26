Группировка «Центр» отразила девять контратак ВСУ

«Подразделения группировки войск “Центр” продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 151-й механизированной, 68-й пехотной бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 14-й бригады нацгвардии и 132-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Гродовка, Даченское, Миролюбовка, Димитров и Правдовка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.