Группировка «Центр» отразила девять контратак ВСУ

«Подразделения группировки войск “Центр” продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 151-й механизированной, 68-й пехотной бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 14-й бригады нацгвардии и 132-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Гродовка, Даченское, Миролюбовка, Димитров и Правдовка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, отражены девять контратак штурмовых групп 100-й, 117-й механизированных бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.
«Противник потерял более 450 военнослужащих, танк, пять автомобилей, 203-мм самоходную артиллерийскую установку “Пион”, 152-мм гаубицу “Мста-Б”, два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30», — сообщили в Минобороны.