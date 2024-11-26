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Группировка «Центр» отразила девять контратак ВСУ

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили девять атак, украинские войска потеряли более 450 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 151-й механизированной, 68-й пехотной бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 14-й бригады нацгвардии и 132-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Гродовка, Даченское, Миролюбовка, Димитров и Правдовка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, отражены девять контратак штурмовых групп 100-й, 117-й механизированных бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.

«Противник потерял более 450 военнослужащих, танк, пять автомобилей, 203-мм самоходную артиллерийскую установку “Пион”, 152-мм гаубицу “Мста-Б”, два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30», — сообщили в Минобороны.