«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике 103-й, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Ольговка, Молодежное и Никольское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 60-ти военнослужащих, два автомобиля и 122-мм самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы “Анклав-Н”», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Днепра»
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 60 военных, уничтожены самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», сообщило во вторник Минобороны РФ.