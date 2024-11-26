ВСУ потеряли до 440 военных в зоне ответственности группировки «Запад»

Кроме того, в ведомстве отметили, что противник потерял до 440 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, пять автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и три полевых склада с боеприпасами.