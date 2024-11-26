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ВСУ потеряли до 440 военных в зоне ответственности группировки «Запад»

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украинские подразделения потеряли до 440 военнослужащих, танк, БМП и польскую самоходку Krab в зоне действия группировки войск «Запад», сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Нанесено поражение живой силе и технике 43-й, 44-й, 67-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 115-й бригады тероборны в районах населенных пунктов Купянск, Сеньково, Лозовая, Загоруйковка, Новоплатоновка Харьковской области и Ивановка Донецкой Народной Республики. Отражены пять контратак штурмовых групп 115-й, 116-й механизированных, 3-й танковой бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве отметили, что противник потерял до 440 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, пять автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и три полевых склада с боеприпасами.