Минобороны рассказало о сбитых украинских беспилотниках

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, пунктам управления беспилотных летательных аппаратов ВСУ с которых осуществлялись запуски дронов-комикадзе по Запорожской АЭС, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 135 районах», — говорится в сообщении оборонного ведомства.