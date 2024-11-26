Бывший глава свердловского Управления дорог Данилов ушел на СВО

Напомним, по версии следствия, Вячеслав Данилов с октября 2022 года по сентябрь 2023 года получил взяток на 12,1 млн руб. от руководителей подрядных организаций. Подрядчикам он сообщал, что ему можно передать взятку за общее покровительство.