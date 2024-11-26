В Таганроге объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки БПЛА

Ранее в соцсетях глава администрации города Светлана Камбулова выступила со срочным обращением к жителям города. Она проинформировала об объявлении в городе воздушной тревоги. «Внимание! Атака БПЛА. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол», говорилось в сообщении главы администрации Таганрога.