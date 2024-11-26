В Таганроге объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки БПЛА

Ранее в соцсетях глава администрации города Светлана Камбулова выступила со срочным обращением к жителям города. Она проинформировала об объявлении в городе воздушной тревоги. «Внимание! Атака БПЛА. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол», говорилось в сообщении главы администрации Таганрога.
Спустя 10 минут воздушная тревога была отменена.
Ранее власти Ростовской области сообщали, что ночью 24 БПЛА атаковали регион как раз в районе Таганрога. Об этом проинформировал в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.
Все БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО были нейтрализованы или уничтожены. Успешные действия по противодействию беспилотникам были также предприняты в окрестностях Новошахтинска, Каменска и Зернограда.
Жертв и разрушений не зафиксировано.