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В Таганроге объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки БПЛА

Властям Таганрога впервые за долгое время пришлось объявить воздушную тревогу.

Ранее в соцсетях глава администрации города Светлана Камбулова выступила со срочным обращением к жителям города. Она проинформировала об объявлении в городе воздушной тревоги. «Внимание! Атака БПЛА. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол», говорилось в сообщении главы администрации Таганрога.

Спустя 10 минут воздушная тревога была отменена.

Ранее власти Ростовской области сообщали, что ночью 24 БПЛА атаковали регион как раз в районе Таганрога. Об этом проинформировал в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.

Все БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО были нейтрализованы или уничтожены. Успешные действия по противодействию беспилотникам были также предприняты в окрестностях Новошахтинска, Каменска и Зернограда.

Жертв и разрушений не зафиксировано.