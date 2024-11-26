Песков переадресовал вопрос о сбитых в Курской области ракетах Минобороны

«Я не могу ответить на этот вопрос. Это касается непосредственного хода СВО. И здесь я рекомендую обратиться за разъяснениями в министерство обороны», — сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли Кремлю, какой тип ракет был сбит накануне в Курской области.