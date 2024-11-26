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Песков переадресовал вопрос о сбитых в Курской области ракетах Минобороны

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Минобороны вопрос о сбитых накануне восьми баллистических ракетах в Курской области.

Источник: © РИА Новости

В опубликованной российским Минобороны 25 ноября сводке говорится, что средства ПВО в зоне спецоперации сбили восемь баллистических ракет, шесть управляемых авиабомб JDAM и 45 беспилотников самолётного типа. Авиация и артиллерия нанесли поражение украинским военным аэродромам и объектам энергетики, снабжавшим предприятия ВПК Украины.

«Я не могу ответить на этот вопрос. Это касается непосредственного хода СВО. И здесь я рекомендую обратиться за разъяснениями в министерство обороны», — сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли Кремлю, какой тип ракет был сбит накануне в Курской области.

Песков Дмитрий