ВСУ потеряли более 250 военных в Курской области за сутки

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 35 760 военнослужащих, 221 танк, 156 боевых машин пехоты, 121 бронетранспортер, 1197 боевых бронированных машин, 1035 автомобилей, 304 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.