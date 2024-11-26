Жители Анапы получили сообщения о беспилотной опасности ночью 26 ноября. На телефоны пришли оповещения от РСЧС.
Управление гражданской обороны и защиты населения объяснило, что означает такой сигнал.
«Если на ваше мобильное устройство поступило сообщение РСЧС об объявлении беспилотной опасности, это означает, что вблизи границ Краснодарского края замечены БПЛА. Все службы приводятся в режим повышенной готовности», — отметили специалисты.
Такой сигнал не означает непосредственную атаку на территории Анапы. При получении сигнала жителям рекомендуют сохранять спокойствие и следить за официальной информацией.
«В случае угрозы непосредственного применения БПЛА в Анапе запустят муниципальную систему оповещения. Дальнейший порядок действий будет размещен на официальных интернет ресурсах», — сообщили в мэрии Анапы.