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В Шахтах действующие бойцы СВО стали наставниками для трудных подростков

Ростовская область, 26 ноября 2024. DON24.RU. В Шахтах действующие бойцы СВО стали наставниками для трудных подростков в рамках проекта «Позывной “Наставник”.

Как сообщает сайт администрации города, автором и организаторам проекта является участник СВО, депутат донского парламента Дмитрий Суворов совместно с комиссией по делам несовершеннолетних города и казачьим штурмовым отрядом «Шторм».

«Проект направлен на патриотическое воспитание подростков, находящихся на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, через личное взаимодействие с действующими участниками СВО и участие в социальной активности», — сообщает источник.

Бойцы казачьего отряда «Шторм» находящиеся на передовой, написали личные письма трудным подросткам. В них они призывали ребят направить свои усилия на помощь фронту.

В одном из писем от бойца с позывным «Перо» говорится следующее:

"Привет тебе из далекого и такого близкого фронта. Я хочу поделиться с тобой своими мыслями и чувствами, которые меня окружают здесь. Знаю, что тебе не всегда просто и иногда мир кажется несправедливым и трудным. Но поверь, у нас есть общая цель — быть сильными и верными своим убеждениям.

Здесь, на фронте, я вижу, что такое настоящая жизнь. Каждый день — это борьба. Мы сталкиваемся с трудностями, которых не передать словами. Иногда холод, иногда страх, иногда просто усталость. Но за всем этим стоит нечто большее — наша вера в то, что мы защищаем Родину, наших близких и наше будущее. Эта вера придает сил".

Прочитав письма, ребята были тронуты и написали бойцам ответное сообщение. Для подростков также планируется организовать мастер-класс по плетению масксетей.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин наградил медалью «За высокую гражданскую ответственность» мать семерых детей Наталью Черкасову, которая активно помогает бойцам.