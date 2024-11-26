В Шахтах действующие бойцы СВО стали наставниками для трудных подростков

Здесь, на фронте, я вижу, что такое настоящая жизнь. Каждый день — это борьба. Мы сталкиваемся с трудностями, которых не передать словами. Иногда холод, иногда страх, иногда просто усталость. Но за всем этим стоит нечто большее — наша вера в то, что мы защищаем Родину, наших близких и наше будущее. Эта вера придает сил".