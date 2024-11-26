ВС России заняли село Копанки Харьковской области
Населенный пункт в Харьковской области освободили военнослужащие российской армии: бойцы «Западной» группировки войск в результате решительных действий взяли под контроль село Копанки.
Группировка «Север» продолжает продвижение в Харьковской области
Военнослужащие «Северной» группировки нанесли поражение бригаде теробороны и пограничному отряду погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Лебедевка и Казачья Лопань Харьковской области.
«Потери ВСУ составили до 115 военнослужащих, танк, автомобиль и 122-мм гаубица Д-30», — рассказали в Минобороны РФ.
Бойцы «Запада» поразили противника в районах шести населенных пунктов
Военнослужащие «Западной» группировки войск нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ и бригады теробороны в районе городов Купянск, Лозовая, сел Загоруйковка, Новоплатоновка Харьковской области и Ивановки в ДНР.
Бойцы «Запада» в течение суток отбили пять контратак боевиков трех бригад ВСУ и бригады теробороны. Потери противника достигли 440 военнослужащих.
Также российские военные уничтожили танк, боевую бронированную машину, пять автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и три полевых склада с боеприпасами ВСУ.
Потери ВСУ в зоне действия группировки «Юг» превысили 485 человек
Подразделения «Южной» группировки войск за сутки продвинулись по переднему краю, нанеся удар по трем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Дачное и Славянск ДНР.
Бойцы «Юга» отбили три контратаки двух бригад ВСУ.
Противник потерял до 485 военнослужащих. Российские бойцы также уничтожили бронетранспортер, боевую бронированную машину, два автомобиля, полевой склад боеприпасов.
Бойцы «Центра» отразили девять контратак украинских штурмовиков
Военнослужащие группы «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике пяти бригад противника в районах населенных пунктов Гродовка, Даченское, Миролюбовка, Димитров и Правдовка ДНР.
Российские военные отбили девять контратак штурмовых групп двух бригад ВСУ, бригады морской пехоты и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.
«Противник потерял более 450 военнослужащих, танк, пять автомобилей, 203-мм самоходную артиллерийскую установку “Пион”, 152-мм гаубицу “Мста-Б”, два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30», — уточнили в Минобороны.
Группировка «Восток» заняла новые рубежи
Подразделения группировки войск «Восток» продолжают наступление, в результате чего смогли занять более выгодные позиции.
Российские военнослужащие в течение суток нанесли поражение трем формированиям противника в районах населенных пунктов Разлив, Комар и Октябрь Донецкой Народной Республики.
Потери со стороны Украины достигли 125 человек. Также противник лишился танка, шести автомобилей, 155-мм самоходной артиллерийской установки «Богдана» и 152-мм самоходной артиллерийской установки «Акация».
Группировка «Днепр» продвигается в Херсонской области
Бойцы «Днепра» нанесли поражение живой силе и технике трех бригад теробороны в районах сел Ольговка, Молодежное и Никольское Херсонской области.
Потери ВСУ составили до 60 бойцов, два автомобиля и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».
ПВО России сбили шесть бомб «Hammer» и снаряд HIMARS
Авиацией, ударными беспилотниками, силами ракетных войск и артиллерии ВС России поражены пункты управления БПЛА ВСУ, с которых осуществлялись запуски дронов-камикадзе по Запорожской АЭС, и военные аэродромы в 135 районах.
Средства ПВО сбили шесть управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США. Также был ликвидирован 71 БПЛА самолетного типа, в том числе 56 — вне зоны проведения СВО.