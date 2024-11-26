Главное из брифинга Минобороны 26 ноября 2024 года: последние новости на сегодня

«Противник потерял более 450 военнослужащих, танк, пять автомобилей, 203-мм самоходную артиллерийскую установку “Пион”, 152-мм гаубицу “Мста-Б”, два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30», — уточнили в Минобороны.