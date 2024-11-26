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Минобороны предупредило об ответе на атаки ВСУ ATACMS в Курской области

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Минобороны заявило, что готовит ответные действия на атаки ВСУ ракетами ATACMS по объектам в Курской области.

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По данным ведомства, за последние три дня ВСУ нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области: 23 ноября пятью ракетами ATACMS американского производства нанесен удар в районе Лотаревки по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400, 25 ноября 2024 года киевский режим нанес еще один удар восемью ракетами ATACMS по аэродрому Курск-Восточный.

«Министерство обороны Российской Федерации контролирует обстановку, ответные действия готовятся», — говорится в сообщении.