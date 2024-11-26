Минобороны предупредило об ответе на атаки ВСУ ATACMS в Курской области

По данным ведомства, за последние три дня ВСУ нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области: 23 ноября пятью ракетами ATACMS американского производства нанесен удар в районе Лотаревки по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400, 25 ноября 2024 года киевский режим нанес еще один удар восемью ракетами ATACMS по аэродрому Курск-Восточный.