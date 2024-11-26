Минобороны сообщило о раненых военных после удара ATACMS

Пять ракет ATACMS ударили по дивизиону С-400 в Курской области, который находился в районе населенного пункта Лотаревка в 37 км северо-западней Курска. Инцидент произошел 23 ноября. По данным военного ведомства, три ракеты были уничтожены прикрывавшим дивизион ЗРПК «Панцирь», две — достигли цели, сообщили в Минобороны.