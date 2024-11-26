Минобороны сообщило о раненых военных после удара ATACMS

Пять ракет ATACMS ударили по дивизиону С-400 в Курской области, который находился в районе населенного пункта Лотаревка в 37 км северо-западней Курска. Инцидент произошел 23 ноября. По данным военного ведомства, три ракеты были уничтожены прикрывавшим дивизион ЗРПК «Панцирь», две — достигли цели, сообщили в Минобороны.
В результате были пострадавшие (их число не уточняется) и повреждена РЛС.
Еще один инцидент произошел 25 ноября, когда удар восемью оперативно-тактическими ракетами ATACMS был нанесен по аэродрому Курск-Восточный в районе населенного пункта Халино. «Семь ракет были сбиты боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК “Панцирь”, одна — достигла цели. В результате падения осколков ракет два военнослужащих получили легкие ранения, незначительно повреждены объекты инфраструктуры».
В военном ведомстве заявили, что обстановка контролируется, «ответные действия готовятся».
21 ноября Владимир Путин в телеобращении заявил об ударах ВСУ по военным объектам в Курской и Брянской областях ракетами ATACMS, Storm Shadow и HIMARS. По его словам, атаки были отражены силами ПВО, поставленные противником цели «не были достигнуты».
По словам Путина, в ответ был нанесен удар по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины новейшей ракетой средней дальности «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби впервые подтвердил, что США разрешили Украине наносить удары вглубь территории России ракетами ATACMS. Он также сообщил, что американская администрация дала украинской армии указания по выбору целей для ударов.