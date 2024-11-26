Украинские войска атаковали два города в Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости. Украинские войска подвергли атакам города Васильевка и Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил заместитель губернатора региона Антон Тицкий.
«Города Запорожской области Васильевка и Каменка-Днепровская подвергаются атакам с украинской стороны. Враг снова бьет по гражданской инфраструктуре», — написал Тицкий в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в Васильевке зафиксирована атака беспилотника по зданию почтового отделения.
«Беспилотник сбит силами вооруженных сил Российской Федерации. Пострадавших нет. Каменка-Днепровская подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны противника. Информации о пострадавших и разрушениях нет», — подчеркнул замгубернатора.
Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.