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Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«В период с 20.25 до 21.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.