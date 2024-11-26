Две трети украинцев поддержали переговоры о заморозке конфликта

Более половины украинцев (64%) согласились и скорее согласились с утверждением о необходимости заморозить вооруженный конфликт с Россией в связи с крупными потерями, следует из результатов исследования Центра «Социальный мониторинг», передает «Дзеркало тижня».
Полностью согласны с таким вариантом 34% опрошенных, скорее согласны — 30%, скорее не согласны — 13%, категорически не согласны — 19%, дать ответ затруднились 4%.
Под переговорами, пояснили аналитики, имелись в виду не условия или результат, а именно диалог как факт. «Даже конфигурация вопроса о заморозке конфликта воспринимается украинцами больше в пользу Украины и сам факт таких разговоров рассматривают как позитив», — отметил директор Центра «Социальный мониторинг» Дмитрий Дмитрук.
Исследование провели методом телефонного интервью среди 1,2 тыс. человек в середине ноября, погрешность оценивают в 1,8−2,9%.
В вопросе о том, является ли для респондентов приемлемым решение о «заморозке войны» и начале переговоров с урегулированием конфликта, две трети также согласились с таким развитием событий: оценили как «очень нужные» — 30%, а «возможно, нужны — 31%». Скорее неуместными такое решение посчитали бы 11%, ни при каких обстоятельствах не приемлемым назвали 24%.
Респондентов также попросили оценить, сколько еще будет продолжаться вооруженный конфликт: почти половина (47%) считают, что более года. Существенно меньше оценивают оставшийся период в год (18%), до полугода — 11%, до трех месяцев — 9%, не определились — 16%.
Украинские власти исключают возможность заморозки конфликта. «“Минск-3” или любой другой формат никто россиянам не подарит. Украина против любой заморозки войны, и на всех уровнях власти Украины об этом говорят. И для нас важно, чтобы Соединенные Штаты поддержали именно план победы Украины, а не капитуляции или заморозки», — сказал советник украинского президента Дмитрий Литвин. Киев настаивает на возвращении прежних границ с Россией.
Москва также не согласна на такой сценарий. «Суть нашего предложения не в каком-то временном перемирии или приостановке огня, как этого хочет Запад, чтобы восстановить потери, перевооружить киевский режим, подготовить его к новому наступлению. Повторю, речь не о заморозке конфликта, а об его окончательном завершении», — говорил президент Владимир Путин. Российские власти требуют вывода украинских войск из всех утраченных Киевом регионов, отказа от претензий на них, снятия международных санкций, нейтрального статуса и демилитаризации Украины.
По сведениям источников Reuters, Москва может «в целом согласиться» на заморозку по линии фронта.