Две трети украинцев поддержали переговоры о заморозке конфликта

Москва также не согласна на такой сценарий. «Суть нашего предложения не в каком-то временном перемирии или приостановке огня, как этого хочет Запад, чтобы восстановить потери, перевооружить киевский режим, подготовить его к новому наступлению. Повторю, речь не о заморозке конфликта, а об его окончательном завершении», — говорил президент Владимир Путин. Российские власти требуют вывода украинских войск из всех утраченных Киевом регионов, отказа от претензий на них, снятия международных санкций, нейтрального статуса и демилитаризации Украины.