«РВ»: военные РФ выследили и сожгли ракету «Гром-2», атакующую Крым

Напомним, оперативно-тактическую ракета «Грoм-2» — это мобильная пусковая установка с двумя ракетами типа «земля — земля» на шасси пятиосного грузового автомобиля высокой проходимости, созданного для комплекса «Гром». Подробности — в материале aif.ru.