«РВ»: военные РФ выследили и сожгли ракету «Гром-2», атакующую Крым

Российские военные ликвидировали оперативно-тактическую ракету «Гром-2» Вооружённых сил Украины, с помощью которой противник наносил удары по Крымскому полуострову.
Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По данным военкоров, украинскую ракетную систему сожгла ракета «Искандер-М» в ходе дуэли.
Вооружение ВСУ было ликвидировано около населённого пункта Новомихайловка на юге Одесской области, откуда противник неоднократно атаковал Крым.
«Первая дуэль “Искандера” и “Грома”: наши выследили ОТРК, атакующий Крым. Впервые дрон зафиксировал уничтожение украинского ОТРК “Гром-2”», — говорится в сообщении.
Напомним, оперативно-тактическую ракета «Грoм-2» — это мобильная пусковая установка с двумя ракетами типа «земля — земля» на шасси пятиосного грузового автомобиля высокой проходимости, созданного для комплекса «Гром». Подробности — в материале aif.ru.