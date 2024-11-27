Разведдрон России сбил украинский коптер между Новгородским и Дзержинском

В районе между населёнными пунктами Новгородское (бывший Нью-Йорк) и Дзержинск (бывший Торецк) в ДНР российский разведывательный коптер успешно сбил украинский ударный дрон в ходе воздушного боя.
Дрон противника, оборудованный двумя самодельными боеприпасами, был замечен оператором беспилотника из 56-го отдельного батальона специального назначения группировки войск «Юг» с позывным «Тихон».
Об этом сообщил командир роты с позывным «Шмель».
Инцидент произошёл во время воздушной разведки и поддержки российских штурмовых подразделений. Разведывательный коптер обнаружил приближающийся вражеский дрон модели «Мавик 3», который готовился к бомбометанию. Оператор принял решение атаковать, чтобы предотвратить угрозу для штурмовиков.
В результате дрон противника был уничтожен вместе с боекомплектом. Российский беспилотник вернулся на базу, а после незначительного ремонта вновь был введён в строй.
Ранее.