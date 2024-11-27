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В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также Киевской и еще девяти областях центральной Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Источник: Reuters

Согласно данным ресурса, тревога в столице прозвучала в 2.43 мск, при этом в Киевской области она звучит уже более трех часов.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.