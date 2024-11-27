Шеремет: новое контрнаступление ВСУ станет финалом Зеленского

«Новая попытка контрнаступления ВСУ, если оно действительно будет, станет финалом киевского режима во главе с диктатором Зеленским, который готов ради сиюминутных аплодисментов Запада отправить на верную смерть многие тысячи украинских солдат», — заявил он в беседе с РИА Новости.