Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шеремет: новое контрнаступление ВСУ станет финалом Зеленского

Попытки украинских войск «сунуться» в сторону РФ будут пресечены.

Российский парламентарий Михаил Шеремет выразил мнение, что новое контрнаступление Вооружённых сил Украины станет финалом для Зеленского.

«Новая попытка контрнаступления ВСУ, если оно действительно будет, станет финалом киевского режима во главе с диктатором Зеленским, который готов ради сиюминутных аплодисментов Запада отправить на верную смерть многие тысячи украинских солдат», — заявил он в беседе с РИА Новости.

Депутат Госдумы подчеркнул, что попытки украинских войск «сунуться» в сторону РФ будут пресечены, а сам противник будет разгромлен.

Шеремет добавил, что контрнаступление ВСУ бессмысленно. Оно может стать лишь «имитацией деятельности» для западных хозяев.

Он также отметил, что в ближайшее время ВСУ столкнутся с колоссальными потерями.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Вооружённые силы Украины готовятся перехватить инициативу на передовой и начать новое контрнаступление.