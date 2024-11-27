Военнослужащий из Эхирит-Булагатского района героически погиб в зоне СВО

Как рассказал в своем тг-канале (12+) мэр района Геннадий Осодоев, в августе 2024 года боец поступил в аспирантуру ИрГУПС по специальности «Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами». За время нахождения на СВО был награжден медалями «За разминирование», «За укрепление боевого содружества».