Военнослужащий из Эхирит-Булагатского района героически погиб в зоне СВО

При выполнении боевого задания в зоне проведения спецоперации героически погиб 32-летний уроженец деревни Гушит Эхирит-Булагатского района Приангарья Егор Ханхалаев. 28 сентября 2022 года мужчина был мобилизован на СВО. Служил в инженерно-саперной роте, занимал должность заместителя командира роты по ВПР, пишет ИА IrkutskMedia.
Как рассказал в своем тг-канале (12+) мэр района Геннадий Осодоев, в августе 2024 года боец поступил в аспирантуру ИрГУПС по специальности «Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами». За время нахождения на СВО был награжден медалями «За разминирование», «За укрепление боевого содружества».
Лейтенант геройски погиб 11 ноября 2024 года. У Егора Борисовича остались жена и четырехлетняя дочь.