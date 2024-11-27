Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военнослужащий из Эхирит-Булагатского района героически погиб в зоне СВО

Егор Ханхалаев был награжден медалями «За разминирование», «За укрепление боевого содружества».

Источник: IrkutskMedia.ru

При выполнении боевого задания в зоне проведения спецоперации героически погиб 32-летний уроженец деревни Гушит Эхирит-Булагатского района Приангарья Егор Ханхалаев. 28 сентября 2022 года мужчина был мобилизован на СВО. Служил в инженерно-саперной роте, занимал должность заместителя командира роты по ВПР, пишет ИА IrkutskMedia.

Как рассказал в своем тг-канале (12+) мэр района Геннадий Осодоев, в августе 2024 года боец поступил в аспирантуру ИрГУПС по специальности «Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами». За время нахождения на СВО был награжден медалями «За разминирование», «За укрепление боевого содружества».

Лейтенант геройски погиб 11 ноября 2024 года. У Егора Борисовича остались жена и четырехлетняя дочь.