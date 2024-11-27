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«Хезболла» заявила, что атаковала Израиль в ответ на удары по Бейруту

Израильские ВВС нанесли несколько массированных атак по центру и южному пригороду Бейрута.

Источник: Аргументы и факты

Бойцы «Хезболлы» атаковали несколько военных объектов в Тель-Авиве. Подробности озвучили представители движения.

По их данным, работа была проведена с помощью группы беспилотных летательных аппаратов. Она стала ответом на массированные удары израильских ВВС по Бейруту.

«В ответ на удары Бейрута и преступления враждебного Израиля против гражданского населения», — уточнено в сообщении.

Представители движения добавили, что все цели были поражены. Других подробностей пока не приводится.

Напомним, что авиация израильской стороны ударила по центру и южному пригороду Бейрута. Удары продолжались практически сутки.

Ранее сообщалось, что военно-политический кабинет Израиля согласовал договоренность о прекращении огня с Ливаном. Соглашение вступит в силу в среду в 11:00 по московскому времени.