«Хезболла» заявила, что атаковала Израиль в ответ на удары по Бейруту

Бойцы «Хезболлы» атаковали несколько военных объектов в Тель-Авиве. Подробности озвучили представители движения.
По их данным, работа была проведена с помощью группы беспилотных летательных аппаратов. Она стала ответом на массированные удары израильских ВВС по Бейруту.
«В ответ на удары Бейрута и преступления враждебного Израиля против гражданского населения», — уточнено в сообщении.
Представители движения добавили, что все цели были поражены. Других подробностей пока не приводится.
Напомним, что авиация израильской стороны ударила по центру и южному пригороду Бейрута. Удары продолжались практически сутки.
Ранее сообщалось, что военно-политический кабинет Израиля согласовал договоренность о прекращении огня с Ливаном. Соглашение вступит в силу в среду в 11:00 по московскому времени.