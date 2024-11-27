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Боец из Осинского района погиб в зоне СВО

Мужчине было 28 лет.

Источник: IrkutskMedia.ru

Военнослужащий из Осинского района погиб в зоне СВО 2 сентября 2024 года. Мужчине было 28 лет, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба администрации Осинского муниципального района, Петр Панов родился 26 февраля 1996 года в селе Светлолобово Усть-Удинского района Приангарья. Окончил девять классов Светлолобовской средней общеобразовательной школы.

В 2013 году был призван в армию. После службы приехал в село Усть-Алтан, создал семью.

15 августа 2024 года подписал контракт с Минобороны РФ и отправился в зону проведения спецоперации.