Боец из Осинского района погиб в зоне СВО

Военнослужащий из Осинского района погиб в зоне СВО 2 сентября 2024 года. Мужчине было 28 лет, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба администрации Осинского муниципального района, Петр Панов родился 26 февраля 1996 года в селе Светлолобово Усть-Удинского района Приангарья. Окончил девять классов Светлолобовской средней общеобразовательной школы.
В 2013 году был призван в армию. После службы приехал в село Усть-Алтан, создал семью.
15 августа 2024 года подписал контракт с Минобороны РФ и отправился в зону проведения спецоперации.