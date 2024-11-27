Расчеты российских дронов вскрыли пункты дислокации ВСУ

«Расчеты разведывательных БПЛА “Суперкам” группировки войск “Запад” в зоне проведения специальной военной операции в круглосуточном режиме осуществляют контроль за противником, а также корректируют нанесение огневого поражения позиций ВСУ артиллерийскими и танковыми подразделениями. Для поиска целей и их распознавания БПЛА оборудованы различными оптическими приборами (мощной камерой) и тепловизором. Как только цель противника обнаружена, координаты передают командованию, и по ней открывает огонь артиллерия», — говорится в сообщении.