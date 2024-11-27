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Расчеты российских дронов вскрыли пункты дислокации ВСУ

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Расчеты современных БПЛА «Суперкам» общевойсковой армии группировки войск «Запад» вскрыли пункты временной дислокации и боевую технику подразделений ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Расчеты разведывательных БПЛА “Суперкам” группировки войск “Запад” в зоне проведения специальной военной операции в круглосуточном режиме осуществляют контроль за противником, а также корректируют нанесение огневого поражения позиций ВСУ артиллерийскими и танковыми подразделениями. Для поиска целей и их распознавания БПЛА оборудованы различными оптическими приборами (мощной камерой) и тепловизором. Как только цель противника обнаружена, координаты передают командованию, и по ней открывает огонь артиллерия», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в ходе боевой работы на одном из направлений расчет «Суперкама» выявил скопление живой силы и боевую технику подразделения ВСУ и передал координаты на пункт управления, где было принято решение на уничтожение противника с помощью реактивной системы залпового огня «Град».

«Обнаруженные цели в результате точных ударов артиллерией были уничтожены, что подтверждено кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени», — следует из сообщения МО.

Минобороны РФ также предоставило видео работы расчета БПЛА.

«Летаем на дальность до 40 километров. Обычно, когда мы работаем, артиллерия уже готова, ждет координаты целей. Поражали и гаубицы М777, и БМП Bradley», — рассказал на видео Минобороны командир отделения с позывным «Марак».