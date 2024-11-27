ВСУ насильно мобилизовали 53-летнего глухого

По его словам, его задержали прямо на улице под предлогом проверки документов. Машико пояснил, что к нему подъехал микроавтобус, сотрудники запросили документы, после чего он был доставлен в территориальный центр комплектования (ТЦК). Там у него забрали мобильный телефон и даже не позволили связаться с родственниками.