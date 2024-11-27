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ВСУ насильно мобилизовали 53-летнего глухого

Мужчину назначили замкомандира взвода.

Источник: Аргументы и факты

Украинский военнопленный Василий Машико, 53-летний мужчина, рассказал РИА Новости о том, как был насильно мобилизован в армию на должность заместителя командира штурмового взвода, несмотря на наличие третьей стадии глухоты.

По его словам, его задержали прямо на улице под предлогом проверки документов. Машико пояснил, что к нему подъехал микроавтобус, сотрудники запросили документы, после чего он был доставлен в территориальный центр комплектования (ТЦК). Там у него забрали мобильный телефон и даже не позволили связаться с родственниками.

Он также отметил, что из-за серьёзных проблем со слухом врач в ТЦК изначально отказался подписывать справку о годности. Однако уже на следующий день подпись на документе появилась, что позволило включить его в состав вооружённых сил Украины.

Ранее украинский пленный рассказал, как группа мобилизованных, получивших ранения во время боя в районе села Галицыновка в Донецкой Народной Республике, была оставлена на произвол судьбы.