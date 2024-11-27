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Российская система ПВО сбила за ночь 22 БПЛА

Система ПВО уничтожила 22 дрона ВСУ над шестью регионами России.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российские военные минувшей ночью перехватили над шестью регионами более 20 украинских дронов, сообщило Минобороны.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата», — уточнили в ведомстве.

Десять дронов сбили над Ростовской областью, семь — над Белгородской, два аппарата перехватили в Воронежской и по одному — над Курской, Брянской и Смоленской областями.

Как сообщал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, все десять дронов сбили в Родионово-Несветайском районе, пострадавших и разрушений на земле нет.