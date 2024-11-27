В Крымском районе Кубани минувшей ночью объявляли беспилотную опасность

Жителям района запрещалось выходить на улицу, пользоваться лифтами и подходить к окнам и дверям, а также выкладывать в интернет последствия работы ПВО. Отбой опасности прозвучал только к 07.00. «Все работает в штатном режиме, детские сады, школы, спортивные объекты — по обычному расписанию», — подчеркнул Сергей Лесь.