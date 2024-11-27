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В Крымском районе Кубани минувшей ночью объявляли беспилотную опасность

В Ростовской области сбили 10 БПЛА.

В Крымском районе Краснодарского края минувшей ночью был получен сигнал «беспилотная опасность». Об этом глава района Сергей Лесь рассказал в своем telegram-канале в 01.31.

Жителям района запрещалось выходить на улицу, пользоваться лифтами и подходить к окнам и дверям, а также выкладывать в интернет последствия работы ПВО. Отбой опасности прозвучал только к 07.00. «Все работает в штатном режиме, детские сады, школы, спортивные объекты — по обычному расписанию», — подчеркнул Сергей Лесь.

Над Ростовской областью минувшей ночью сбили 10 БПЛА. Всех — в Родионово-Несветайском районе. «Пострадавших и разрушений на земле нет», — сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Всего, по данным Минобороны РФ, над регионами России сбили 22 беспилотника. Кроме Ростовской области, атаке также подверглись Белгородская, Воронежская, Курская, Брянская и Смоленская области.