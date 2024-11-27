Артем Жога: сегодня мы не вернемся к афганскому синдрому, потому что его нет

«В первый поток, если не ошибаюсь, было подано 44 тыс. заявок. Был отбор, тесты, еще раз тесты, собеседование, психологи, еще раз собеседование, опять тесты. Это довольно-таки такой трудоемкий процесс. И вот нас отобрали 83 человека. Сейчас формируется второй и третий потоки, и эта программа как раз для парней, которые возвращаться будут с СВО, чтобы привлекать их к работе в структурах власти в госструктурах в больших корпорациях», — сказал полпред.