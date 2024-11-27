«Морская пехота — образец для бойцов»: аллею героев СВО открыли в Приморье

«Морские пехотинцы — образец отношения к службе и своей стране. Вспоминаем всех, кто был честен и до конца исполнил свой воинский долг. В ходе специальной военной операции 14 морских пехотинцев Тихоокеанского флота удостоены высокого звания “Герой России”. Из них 11 — это 155-я отдельная гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты».