«Морская пехота — образец для бойцов»: аллею героев СВО открыли в Приморье

Во Владивостоке в День морской пехоты открыли аллею славы морских пехотинцев Тихоокеанского флота — героев СВО. Участие в мероприятии приняли губернатор Приморья Олег Кожемяко и командующий ТОФ Виктор Лиина, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу правительства края.
Во время торжественной церемонии открытия аллеи Виктор Лиина отметил, что морская пехота — это образец для других военнослужащих, соединений и частей, которые участвуют в спецоперации:
«Морские пехотинцы — образец отношения к службе и своей стране. Вспоминаем всех, кто был честен и до конца исполнил свой воинский долг. В ходе специальной военной операции 14 морских пехотинцев Тихоокеанского флота удостоены высокого звания “Герой России”. Из них 11 — это 155-я отдельная гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты».
Губернатор Приморья поделился, что и правительство края, и волонтеры помогают бойцам и их семьям, а основная задача — сделать экономику устойчивой, чтобы у ребят, которые вернутся домой, была возможность устроиться на работу и получить жилье.