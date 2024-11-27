Наступление наших войск идет круглосуточно, военнослужащие ведут активную огневую работу по всей линии фронта. Ежедневно освобождаются новые населенные пункты, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на газету «Боевая вахта».
Немаловажным фактором успешного продвижения российских войск является работа танковых подразделений. Мне удалось побывать у танкистов 5-й гвардейской общевойсковой армии из Приморья. Бойцы готовились к выполнению задач на линии боевого соприкосновения. Командир танка Т-72 с позывным «Калибр» встретил у своего блиндажа и рассказал о том, как ведется работа его коллектива.
Путь танкиста
«Калибр» родом из Оренбургской области. Мальчишкой мечтал стать военным. Как отмечает, пример старшего брата повлиял на его выбор, теперь он в рядах Вооруженных Сил России, защищает Отечество.
"Всегда привлекала военная служба. С детства повторял все за своим старшим братом. Когда он поступил в кадетский корпус, решил для себя, что пойду по его стопам. Так и случилось: поступил. Там мне привили дисциплину и многие другие качества, присущие военному человеку. Научили пользоваться оружием, техникой. Про строевую подготовку даже говорить не буду, это была основа основ.
Самое главное, что привила кадетка, — дисциплина. Считаю, это качество позволяет отбросить все ненужное и оставить только то, что тебе требуется. Голова очищается, не думаешь о постороннем, сосредоточиваешься на своих задачах.
Кадетский корпус расставил для меня все точки. Я четко начал разделять гражданскую жизнь и военную. Соответственно, понимал: в военной жизни у меня не будет удобств, комфорта, которые есть «на гражданке». Это абсолютно устраивало и не вызывало никаких психологических трудностей, как сейчас об этом модно говорить.
После окончания кадетского корпуса решил, что хочу связать жизнь с военной службой, и поступил в Казанское высшее танковое командное ордена Жукова Краснознаменное училище. С юности привлекали двигатели, механизмы и все, что связано с техникой, поэтому выбор училища был очевидным. По окончании учебного заведения распределился в Приморье и с большим энтузиазмом приступил к службе«, — рассказывает “Калибр”.
Быть командиром машины — серьезный труд, с которым «Калибр» справляется успешно. Не забывает готовить своих подопечных, обучает танковому делу.
"Мне всегда было интересно копаться в двигателях, разбирать, чинить, и с танковым механизмом быстро разобрался. Ежедневно необходимо проверять свою машину. Гусеницы подтягивать, двигатель чистить. Проводить обслуживание. Если ты сам не будешь знать, как это делается, то и команду свою не сможешь обучить и привить им то ответственное отношение к технике, которое у тебя самого, — делится размышлениями командир машины.
Начинали без «мангалов»
«Калибр» принимает участие в специальной военной операции фактически с самого начала. Вспоминает, как развивалось ведение боя танковыми подразделениями за время спецоперации:
"В марте 2022 года нам поступила команда готовиться к отправке на СВО. Получили вооружение, подготовили технику. В самом начале танки были без специальных наваренных конструкций, мангалов, как сейчас. Танк использовался как техника прорыва. Вели работу с открытых огневых позиций. Конечно, артиллерия противника по нам нещадно отрабатывала, но броня крепкая.
Потом появились дроны, вот тут начались наши хлопоты. В первое время мы и не понимали, откуда противник знает, где у нас позиции, как мы работаем. Потом поняли, что он отправляет «птичек» по три-четыре штуки, которые висели над нами и передавали координаты.
Спустя пять месяцев интенсивной боевой работы получил первое осколочное ранение. После восстановления вернулся обратно. Вот тут мы и начали применять свой боевой опыт. Вскоре выдали новую машину — танк Т-72. Зная, что противник активно пользуется дронами, начали наваривать конструкции, чтобы сдерживать их натиск. Также активно работали с закрытых огневых позиций. Действовали малыми группами, перестали скапливаться в одном месте. Все это приходит с опытом, с кондачка никогда не получится воевать на таком высоком уровне, как это мы сейчас делаем«, — говорит “Калибр”.
Старый конь борозды не портит
Профессионализм танкистов определяется не только точными попаданиями и отработанными тактическими действиями. Немаловажным фактором остается подготовка техники к длительным боевым действиям, увеличение живучести танка и его экипажа.
— Когда получили Т-72, конечно, пришлось с ним повозиться. Проблемная была машина. То гусеница слетит, то еще какая напасть. Трудились над ней день и ночь, чтобы наладить. Это как с ребенком — учишь его всему, постепенно вкладывая все новые и новые знания. Вот так и с танком. Один раз даже настолько отчаялись, что попросили, чтобы другой дали. Командование пошло навстречу. Но когда в новый сели, мехвод сказал: «Это не наша машина, надо возвращать предыдущую». Я с ним согласился, и вернули наш Т-72. Мы в нем не ошиблись. Первая боевая задача, первый выезд. Машина отрабатывает великолепно. Нигде не заглохла, не застряла, все боевые задачи выполнила. Мы поняли: это наша «ласточка», ни на что не променяем. Не зря над ней колдовали столько времени, — рассказывает «Калибр».
Боевая машина прошла множество боев. Самым запоминающимся для командира стал штурм населенного пункта Старомайорское. Как он вспоминает, его сослуживцы не верили, что машина сможет преодолеть и треть пути. Однако, как показала практика, она не только удачно отработала по противнику, но и вернулась обратно, повторив этот путь несколько раз. Как отмечает военнослужащий, машина проявила русский характер, не сдалась ни при подрыве на мине, ни при попадании РПГ, спокойно выполнила свои задачи, экипаж остался цел и невредим. Железная воля, как и у командира.
— Сейчас готовлю другие экипажи к работе. Помогаю настраивать их танки. Командир батальона отметил: у «Калибра» лучшая машина, знает, как надо работать, пусть помогает. Сейчас мой танк на боевом дежурстве, а я помогаю ребятам готовиться к выполнению задач, — делится «Калибр».
Секрет победы
Не забывает он и о морально-психологическом состоянии своих подчиненных. У каждого руководителя есть свои приемы для поддержания их боевого духа. Так и у «Калибра» свой секрет поддержки товарищей.
— Когда выезжаем на боевую задачу, всегда громко музыку включаю. Чаще всего это гимн или патриотические песни. Начинаю сам громко петь, парни подхватывают, настроение поднимается у всех. Ведь как представляется: командир суровый, ходит задачи раздает. А тут со своим экипажем едет в гущу событий и еще поет. Парни сразу понимают: идут с другом, с таким же, как и они, военнослужащим, в бой, в атаку. Это воодушевляет. Сейчас это особенно необходимо. Ведь танки в данный момент времени используются как средство доставки штурмовиков к опорным пунктам противника. Мы цепляем минные тралы и расчищаем путь к окопам врага. За нами едет БМП со штурмующими, поэтому наша главная задача — завезти парней в гущу боя. Так как работаем плотно со штурмовиками, всегда готовы помочь им выехать с передовой, эвакуируем раненых, никого на поле боя не оставляем. Такие моменты тоже сплачивают экипаж, да и в целом здесь боевое братство. Никого в беде не оставляем«, — отмечает “Калибр”.
В беседе добавляет, что хотел бы вступить в дуэль с американским «Абрамсом» или немецким «Леопардом», помериться силами. Как говорит «Калибр», неважно, какой крутой у тебя танк, важно, кто им управляет. Сомнений не вызывает: в этой дуэли «Калибр» покажет мастерство танкового боя. Целеустремленности не занимать командиру машины. Тем более что опыт поражения натовской техники у него имеется. Как рассказывает, брали на таран хваленые «Макс Про» и «Брэдли», безжалостно сминали технику, поставленную коллективным Западом украинским неофашистам.