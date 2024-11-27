Мечта приморского танкиста: хотел бы вступить в дуэль с американским «Абрамсом»

— Когда получили Т-72, конечно, пришлось с ним повозиться. Проблемная была машина. То гусеница слетит, то еще какая напасть. Трудились над ней день и ночь, чтобы наладить. Это как с ребенком — учишь его всему, постепенно вкладывая все новые и новые знания. Вот так и с танком. Один раз даже настолько отчаялись, что попросили, чтобы другой дали. Командование пошло навстречу. Но когда в новый сели, мехвод сказал: «Это не наша машина, надо возвращать предыдущую». Я с ним согласился, и вернули наш Т-72. Мы в нем не ошиблись. Первая боевая задача, первый выезд. Машина отрабатывает великолепно. Нигде не заглохла, не застряла, все боевые задачи выполнила. Мы поняли: это наша «ласточка», ни на что не променяем. Не зря над ней колдовали столько времени, — рассказывает «Калибр».