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С 20-летним добровольцем, погибшим на СВО, простятся в Свердловской области

Житель Монетного погиб в бою на территории ДНР.

В свердловском городе Березовский 27 ноября проводят в последний путь 20-летнего Кирилла Славина из поселка Монетный. Молодой человек только в этом году окончил техникум и получил специальность мастера шиномонтажной мастерской. Он ушел на спецоперацию в качестве добровольца и погиб 17 ноября при выполнении боевых задач на территории ДНР.

«В сердцах и памяти родных и близких, земляков, города он навсегда останется жизнерадостным, искренним и добрым парнем. Приношу глубочайшие соболезнования семье нашего земляка», — написал на своей странице во «ВКонтакте» глава Березовского Евгений Писцов.

Захоронят бойца на кладбище в поселке Монетный.