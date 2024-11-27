С 20-летним добровольцем, погибшим на СВО, простятся в Свердловской области

В свердловском городе Березовский 27 ноября проводят в последний путь 20-летнего Кирилла Славина из поселка Монетный. Молодой человек только в этом году окончил техникум и получил специальность мастера шиномонтажной мастерской. Он ушел на спецоперацию в качестве добровольца и погиб 17 ноября при выполнении боевых задач на территории ДНР.